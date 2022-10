Covid oggi Italia, Capua: “Virus ancora gioiosamente tra noi” – Video

(Adnkronos) – “Il covid è ancora gioiosamente tra di noi. E’ passato da una fase pandemica, di attacco violento a una situazione di infezione endemica. Quindi il virus continua a circolare, continuerà a circolare. Siamo noi a essere cambiati”. Così la virologa e direttrice del Centro One Health all’università della Florida Ilaria Capua a diMartedì. “Anche lui in verità è un po’ cambiato, sono emerse le varianti ma noi siamo cambiati. Ora la stragrande maggioranza è vaccinata, non abbastanza” ha aggiunto invitando chi non lo avesse fatto a fare la quarta dose.

Ma perché i contagi stanno di nuovo aumentando? “La curva è in crescita perché è ricominciata la scuola, si è tornati dalle vacanze, si comincia a stare meno all’aperto. E il virus fa il virus, usando le persone per farsi portare a spasso. Laddove le persone che non appartengono alla nostra stessa bolla, hanno livelli di attenzione diversa, si incontrano… è un attimo”.