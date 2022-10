Covid oggi Italia, 44.672 contagi e 62 morti: bollettino 7 ottobre

(Adnkronos) – Sono 44.672 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 7 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 62 morti per un totale di 177.418 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 205.555 tamponi, tra molecolari e antigenici con un tasso di positività del 21,7%. Da ieri sono guarite 27.172 persone. In aumento i ricoverati, 191 da ieri, per un totale di 5.379, mentre sono complessivamente 198 i pazienti nelle terapie intensive, 18 da ieri.

DATI DALLE REGIONI



LAZIO – Sono 3.430 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 7 ottobre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.412 tamponi molecolari e 15.717 antigenici con un tasso di positività del 18,9%. I ricoverati sono 486, 13 in più da ieri, 30 le terapie intensive come ieri e 2.296 i guariti. i casi a Roma città sono a quota 1.847.

Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie del Lazio. Asl Roma 1: sono 720 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 685 i nuovi casi; Asl Roma 3: sono 442 i nuovi casi; Asl Roma 4: sono 119 i nuovi casi; Asl Roma 5: sono 270 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 293 i nuovi casi.

Nelle province si registrano 901 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 352 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 264 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 113 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 172 i nuovi casi e 1 decesso.

SARDEGNA – Sono 650 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 7 ottobre 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati, fra molecolari e antigenici, 2.415 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6, 3 da ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 65, 3 da ieri. In isolamento domiciliare 5.527 persone.

LOMBARDIA – Sono 8.699 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 7 ottobre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 16 morti che portano il totale delle vittime nella Regione da inizio pandemia a 42.626. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 36.953 tamponi, tra molecolari e antigenici con un tasso di positività del 23,5%. Tra i principali dati di oggi, si evidenzia l’aumento dei ricoverati non in terapia intensiva: sono 852 quelli rilevati nelle ultime 24 ore, 35 in più di ieri. Stabili i ricoverati in terapia intensiva pari a 13.

A livello provinciale, tra i nuovi casi 2.201 sono a Milano, di cui 803 a Milano città, 815 a Bergamo, 1.194 a Brescia e 750 a Como. A Cremona sono stati rilevati 255 nuovi casi, a Lecco 324, a Lodi 178, a Mantova 397, a Monza e Brianza 714, a Pavia 454, a Sondrio 347 e a Varese 885.

ABRUZZO – Sono 1.053 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 7 ottobre 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non è stato registrato alcun morto per cui il bilancio delle vittime resta fermo a 3.677 da inizio pandemia. Da ieri i guariti sono stati 541 rispetto a ieri. I ricoverati in area medica sono 159, 12 in più rispetto a ieri, mentre non c’è nessuno in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 994 tamponi molecolari e 4.583 test antigenici. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi da ieri L’Aquila a 240, Chieti a 285, Pescara a 294 e 221 a Teramo.

TOSCANA – Sono 2.345 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 ottobre 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid della Regione. Si registrano altri 9 decessi. Dei 2.345 nuovi casi, 340 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 2.005 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.421.149. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.177 persone) e raggiungono quota 1.366.625 (96,2% dei casi totali).

Al momento in Toscana risultano pertanto 43.705 positivi, +2,7% rispetto a ieri. Di questi 326 (2 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 13 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con altri 9 morti: 3 uomini e 6 donne con un’età media di 88,7 anni. Sono 10.819 i deceduti dall’inizio dell’epidemia.

CALABRIA – Sono 933 i nuovi contagi registrati in Calabria oggi, 7 ottobre 2902, su 4.144 tamponi effettuati. Lo riferisce il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione che segna anche +602 guariti e 3 morti (per un totale di 3.022 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +328 attualmente positivi, +11 ricoveri (per un totale di 136) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 6).