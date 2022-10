Covid oggi Italia, 40.580 contagi e 98 morti: bollettino 14 ottobre

(Adnkronos) – Sono 40.580 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 14 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 98 morti.

Nelle ultime 24 ore 216.511 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 18,7%. In crescita i ricoveri, 182 in più di ieri per un totale di 6.540 e le terapie intensive occupate, 8 in più di ieri, per un totale di 244.



LAZIO – Sono 3.233 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 ottobre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.295 tamponi molecolari e 17.814 antigenici con un tasso di positività al 16%. I ricoverati sono stati 517, uno in meno rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 40, due in più di ieri. Da ieri i guariti sono stati 2.822. I casi a Roma città sono a quota 1.582.

Nel dettaglio, i contagi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitari regionali. Asl Roma 1: sono 561 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 2: sono 570 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 3: sono 451 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 177 i nuovi casi; Asl Roma 5: sono 259 i nuovi casi; Asl Roma 6: sono 284 i nuovi casi.

SARDEGNA – Sono 756 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 ottobre 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri è stato registrato un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.488 tamponi.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 5, uno in più di ieri, i pazienti ricoverati in area medica sono 87, uno in meno di ieri, mentre sono 7.047 i casi di isolamento domiciliare.

EMILIA ROMAGNA – Sono 3.719 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 ottobre 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti per un totale di 18.119 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono guarite 2.727 persone.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.027 tamponi, di cui 4.072 molecolari e 8.955 test antigenici rapidi, con un tasso di positività del 28,5%. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 36, 6 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti, ricoverati negli altri reparti Covid, sono 943, 6 in più rispetto a ieri.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi delle ultime 24 ore Bologna a 661, seguita da Modena a 489 e Reggio Emilia a 465, poi, Ravenna a 410, Parma a 381 e Ferrara a 344, quindi, Rimini a 284, Piacenza a 256, Cesena a 187 e Forlì a 163, infine, il Circondario Imolese a 79. In isolamento domiciliare 44.578 persone.

TOSCANA – Sono 2.373 i nuovi contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 14 ottobre. Si registrano inoltre altri 12 morti. 13.131 i test effettuati, di cui 1.298 tamponi molecolari e 11.833 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 18,07% (71,2% sulle prime diagnosi). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.826 persone) e raggiungono quota 1.377.112 (95,8% dei casi totali).

Al momento in Toscana risultano pertanto 49.959 positivi, +1,1% rispetto a ieri. Di questi 478 (12 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 19 (2 in meno) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 12 nuovi morti: 4 uomini e 8 donne con un’età media di 83,6 anni.

Dall’ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 1.298 tamponi molecolari e 11.833 tamponi antigenici rapidi: di questi il 18,1% è risultato positivo. Sono invece 3.331 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 71,2% di questi è risultato positivo. L’età media dei 2.373 nuovi positivi è di 56 anni circa (7% ha meno di 20 anni, 13% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 36% tra 60 e 79 anni, 13% ha 80 anni o più).