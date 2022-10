Covid oggi Italia, 38.969 contagi e 73 morti: bollettino 15 ottobre

(Adnkronos) – Sono 38.969 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 15 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 73 morti.

Sono 215.672 i tamponi processati, tra antigenici e molecolari, che fanno rilevare un tasso di positività al 18,1. In crescita i ricoveri (+52 rispetto a ieri per un totale di 6.592) e le persone in terapia intensiva (+8 rispetto a ieri per un totale di 252).



LAZIO – Sono 3.289 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 ottobre nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. “Oggi nel Lazio su 3.026 tamponi molecolari e 14.400 tamponi antigenici per un totale di 17.426 tamponi, si registrano 3.289 nuovi casi positivi (+56), sono 4 i decessi (-1), 548 i ricoverati (+31), 40 le terapie intensive ( = ) e +2.022 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18,5%. I casi a Roma città sono a quota 1.730”, comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato.

Nel dettaglio: nella Asl Roma 1 sono 621 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 2 sono 662 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 3 sono 447 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 4 sono 171 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 5 sono 220 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 6 sono 311 i nuovi casi e 0 i decessi.

Nelle province si registrano 857 nuovi casi: nella Asl di Frosinone sono 281 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl di Latina sono 285 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl di Rieti sono 88 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl di Viterbo sono 203 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24 ore.

LOMBARDIA – Sono 7.701 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 15 ottobre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 23 morti per un totale di 42.769 decessi nella regione da inizio pandemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 38.538 tamponi, tra molecolari e antigenici, di cui è risultato positivo il 19,98%. Aumentano i pazienti ricoverati: nelle terapie intensive sono 16, uno più di ieri; nei reparti Covid ordinari 1.123, con un incremento di 22 persone.

Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 2.106. Seguono le province di Brescia (+943), Varese (+786), Bergamo (+695), Monza e Brianza (+685), Como (+592), Pavia (+381), Lecco (+335), Mantova (+281), Sondrio (+246), Cremona (+245) e Lodi (+156).

EMILIA ROMAGNA – Sono 3.335 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 15 ottobre 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 11.927 tamponi, tra molecolari e antigenici.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive della Regione sono 33 (-3 rispetto a ieri, pari al -8,3%), negli altri reparti Covid, sono 954 (+11 rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 2.992 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.853.586, mentre si registrano 8 decessi, 18.127 dall’inizio dell’epidemia.

TOSCANA – Sono 2.341 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 ottobre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 7 morti. I nuovi casi, 395 confermati con tampone molecolare e gli altri 1.946 con test rapido, sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.440.276. I guariti crescono dello 0,1% (1.949 persone) e raggiungono quota 1.379.061 (95,7% dei casi totali).

Al momento in Toscana risultano pertanto 50.344 positivi, +0,8% rispetto a ieri. Di questi 463 (15 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 17 (2 in meno) si trovano in terapia intensiva.

Dall’ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 1.241 tamponi molecolari e 11.158 tamponi antigenici rapidi: di questi il 18,9% è risultato positivo. Sono invece 3.172 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 73,8% di questi è risultato positivo. L’età media dei 2.341 nuovi positivi è di 55 anni circa (6% ha meno di 20 anni, 12% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 35% tra 60 e 79 anni, 13% ha 80 anni o più).

CALABRIA – Sono 764 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 ottobre 2022 in Calabria, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un nuovo decesso.

Secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aa.Ss.Pp. della Regione Calabria, i 764 nuovi contagi sono stati registrati su 4.030 tamponi effettuati. Sono +957 i guariti. In totale 3.034 decessi da inizio emergenza. Il bollettino, inoltre, registra -194 attualmente positivi, -2 ricoveri (per un totale di 156) e, infine, +5 terapie intensive (per un totale di 10).