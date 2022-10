Covid oggi Italia, 28.509 contagi e 20 morti: bollettino 2 ottobre

(Adnkronos) – Sono 28.509 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, domenica 2 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 20 morti che portano a 177.150 il totale delle vittime da inizio pandemia.

Sono 147.359 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività al 19,3%. In aumento i ricoveri (+111 su ieri, per un totale di 4.292) mentre sono in lieve calo le persone in terapia intensiva (-5 rispetto a ieri, per un totale di 133).