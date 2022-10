Covid oggi Emilia, 4.095 contagi e 8 morti: bollettino 7 ottobre

(Adnkronos) – Sono 4.095 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 7 ottobre 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 18.062. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.948 tamponi, tra molecolari e antigenici.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 18. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 820, 24 in più rispetto a ieri. Le persone complessivamente guarite sono 1.746 in più rispetto a ieri.