Covid oggi Emilia, 3.296 contagi e 5 morti: bollettino 21 ottobre

(Adnkronos) – Sono 3.296 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 ottobre 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti per un totale di 18.158 vittime da inizio pandemia a oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 16.338 tamponi, di cui 7.894 molecolari e 8.444 test antigenici rapidi con un tasso di positività del 20,2%. Da ieri sono guarite 3.132 persone.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 35, uno in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.075, 21 in più rispetto a ieri.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Bologna a 544, Reggio Emilia a 501, seguite da Modena a 409, poi, Parma a 349, Ravenna a 346 e Ferrara a 300, quindi, Rimini a 222, Piacenza a 215, Cesena a 171, Forlì a 160 e il Circondario Imolese a 79. In isolamento a casa sono complessivamente 44.175.