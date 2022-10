Covid Italia oggi, 31.775 nuovi casi e 92 morti: bollettino 22 ottobre

(Adnkronos) – Sono 31.775 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 22 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 92 morti.

Nelle ultime 24 ore i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono stati 195.575 che fanno rilevare un tasso di positività pari al 16,2%. Sono 227 i pazienti in terapia intensiva, 7 in meno di ieri, e 7.047 i ricoveri ordinari, 29 in meno di ieri.

LAZIO – Sono 2.903 i nuovi contagi da covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 22 ottobre. Si registrano inoltre altri 3 morti. A Roma i nuovi casi sono 1.547. “Oggi nel Lazio, su 3.523 tamponi molecolari e 16.465 tamponi antigenici per un totale di 19.988 tamponi, si registrano 2.903 nuovi casi positivi (-413); sono 3 i decessi (-4), 630 i ricoverati (+10), 37 le terapie intensive (+1) e +2.045 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,5%”, riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano. Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 508 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 603 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 3: sono 436 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 131 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 207 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 6: sono 259 i nuovi casi e 0 i decessi.

EMILIA ROMAGNA – Sono 2.944 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 ottobre 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti nella Regione, portando il bilancio delle vittime a 18.163 da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.522 tamponi, di cui 4.642 molecolari e 8.880 test antigenici rapidi, con un tasso di positività del 21,7%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 27, 8 in meno rispetto a ieri, mentre i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.085, 10 in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 43.247 persone.