Consultazioni: Meloni, Berlusconi e il Var – Video

(Adnkronos) – “Tutta la coalizione” di centrodestra ”che non a caso si è presentata insieme alle consultazioni” ha proposto la ”sottoscritta” in maniera unanime come premier”. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, si rivolge alla stampa dopo le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla sua destra Silvio Berlusconi, alla sua sinistra Matteo Salvini. I leader di Forza Italia e Lega rimangono in silenzio. Quando Meloni fa riferimento all’investitura “unanime”, ecco l’unico ‘squillo’ di Berlusconi, che non sfugge al ‘Var’ come twitta anche Myrta Merlino, conduttrice di L’aria che tira: un’alzata di sopracciglia, con incrocio di sguardi con Salvini che rimane impassibile.