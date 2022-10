Consultazioni, è il giorno del centrodestra: attesa per incarico e giuramento

(Adnkronos) – Con l’incontro tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la delegazione del Pd (circa un’ora, il più lungo della giornata) si è conclusa la prima giornata di consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo Governo. Questa mattina, quindi, il momento clou con la salita al Colle insieme dei rappresentanti dei partiti del centrodestra alle 10,30. Il Capo dello Stato avrà così tutti gli elementi per trarre le sue conclusioni ed eventualmente nel pomeriggio convocare al Quirinale il presidente del Consiglio incaricato.

Quest’ultimo potrebbe accettare senza riserva e indicare la lista dei ministri poi nominati dal Capo dello Stato oppure accettare con riserva e tornare nel giro di poche ore al Colle per la formazione del Governo.

In entrambe le ipotesi il giuramento potrebbe arrivare tra il tardo pomeriggio di sabato e la mattinata di domenica, con successiva cerimonia della campanella, primo Consiglio dei ministri e dibattito sulla fiducia in Parlamento tra martedì e mercoledì prossimi. Questo naturalmente se la maggioranza di centrodestra uscita vincitrice dalle elezioni sarà riuscita a trovare l’intesa per dar vita al nuovo Governo.