Consap incontra imprese designate, focus su Fondo garanzia vittime strada

(Adnkronos) – L’importante incontro di oggi, tenutosi presso l’auditorium di Consap, ha sancito l’avvio di una nuova e determinante fase nei rapporti tra Consap e le imprese designate, insieme ad Ania e ad Ivass, sul tema del Fondo di Garanzia Vittime della Strada e sull’indennizzo diretto. Portando avanti un percorso già avviato di confronto e di collaborazione questo incontro rappresenta, infatti, il primo di una serie di altri tavoli di lavoro periodici che Consap intende sviluppare con le Imprese Designate al fine di condividere soluzioni e obiettivi comuni. Presenti all’evento tutti i Responsabili delle Imprese Designate e di Ania.

Con l’occasione, l’Amministratore Delegato Vincenzo Sanasi d’Arpe e il Direttore Generale di Consap Vittorio Rispoli hanno mostrato il positivo risultato dell’esercizio 2021 del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada – che registra un avanzo di 13,9 mln di euro portando il patrimonio netto a 357,6 mln di euro – e hanno illustrato i progetti per il futuro del Fondo.”Siamo impegnati e determinati – continua Sanasi – a cogliere tutti gli ampi spazi di miglioramento per far crescere l’efficienza e l’economicità della gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada”. Altro argomento trattato nell’incontro è stato quello della 6a Direttiva Auto, direttiva comunitaria che dovrà essere recepita in Italia entro il 23.12.2023.

Con la 6a Direttiva, afferma l’Ad Sanasi d’Arpe “è stata colmata una lacuna nella normativa comunitaria volta a rendere omogeneo in tutti i Paesi europei l’intervento del Fondo di Garanzia in caso di insolvenza di un assicuratore r.c. auto e garantire il diritto di rivalsa nei confronti del Fondo del Paese di origine dell’Impresa estera insolvente operante in regime di libera prestazione di servizi (l.p.s.) o di stabilimento. In Italia, in particolare, dovranno essere emanati i provvedimenti di recepimento della Direttiva che confermino la competenza del Fondo Strada per i sinistri nazionali relativi alle Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa (ovvero sinistro in Italia con danneggiato residente in Italia) e riconoscano all’Organismo di Indennizzo italiano la gestione dei sinistri relativi alle Imprese poste in lca, subiti all’estero da residenti in Italia”.

L’occasione dell’incontro è data dalla presentazione del nuovo applicativo gestionale – denominato FGVSNew – per l’elaborazione, la verifica ed il rimborso dei rendiconti. “Nell’ambito del programma evolutivo di digitalizzazione di Consap – ha sottolineato il Dirigente dell’area Funzioni Assicurative Carlo D’Andrea – è in atto un lavoro di analisi dei sistemi operativi delle attività del Fondo, che si svilupperà ulteriormente nei prossimi mesi, al fine di favorire, nella logica del miglioramento continuo, l’adozione di nuovi processi più efficienti e automatizzati.

In particolare, è stata realizzata la “Virtual data room”, operativa dal 1° ottobre 2022, che costituisce la prima fase di un progetto informatico finalizzato ad ottimizzare la comunicazione tra il Fondo e le Imprese Designate. La “Virtual data room” rappresenta uno strumento di organizzazione del lavoro e realizza un archivio condiviso per la conservazione delle informazioni in un luogo sicuro, consentendo così una facile ed immediata consultazione dei documenti, della corrispondenza e delle comunicazioni fornite dagli Uffici del Fondo in relazione ai vari sinistri”.

Sono stati illustrati, poi, i successivi passaggi del programma di digitalizzazione dei processi operativi delle attività del Fondo: la creazione di un sistema di reportistica evoluta; la formazione del fascicolo digitale del sinistro e la realizzazione di servizi web che consentano l’interfacciamento dei sistemi informativi delle Imprese con l’applicativo gestionale del Fondo. Ad arricchire l’incontro, il fruttuoso dialogo tra i manager delle Imprese Designate, dell’Ania e di Multipartner S.p.a. con i vertici aziendali di Consap e i titolari di servizio del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.