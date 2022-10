Come risparmiare energia durante la cottura di dolci e pizze

La preparazione di un dolce o di una pizza è da sempre parte della quotidianità, sia nei momenti belli che in quelli meno belli. Cameo, anche con il suo marchio Paneangeli, fornisce alcuni utili suggerimenti su come risparmiare energia durante la cottura di torte, pizze e altri prodotti da forno.

Cuoci torte e pizze senza preriscaldare il forno

Allunga la cottura di qualche minuto (da 1 a 10 a seconda del prodotto) e controlla più spesso l’aspetto di bordi e superficie. Per le torte fai la classica “prova dello stecchino”.

L’impasto delle torte potrebbe risultare un po’ più compatto e potrebbero formarsi piccoli rigonfiamenti sulla superficie ma il consumo energetico viene diminuito.

Cuoci a forno spento la seconda pizza

Una volta cotta la prima pizza, spegni il forno e cuocine “passivamente” un’altra con il calore accumulato, allungando di qualche minuto il tempo indicato sulle confezioni. La consistenza è leggermente diversa dalla cottura classica ma il consumo di energia viene azzerato.

Usa il fornello al posto del forno per cuocere i biscotti

Cuoci i biscotti in padella in soli 11 minuti. Riscalda la padella, abbassa la fiamma al

minimo e disponili ben distanziati tra loro; copri con il coperchio, cuoci per 6-7 minuti, girali e prosegui altri 5 minuti circa. Si otterranno ottimi biscotti senza accendere il forno.

I suggerimenti valgono per Pizza Ristorante, Pizza Regina e Big Americans. Speedy Pizza, cuoce in pochi minuti nel tostapane ed è un’altra ottima soluzione per consumare poca energia.

L’impegno dell’azienda sul tema del “risparmio in cucina” va oltre l’utilizzo del forno. In occasione della sua campagna dedicata ad Halloween, cameo ha rivisto le sue ricette proponendo la sostituzione di alcuni ingredienti con altri più economici (ad esempio il formaggio spalmabile con il latte e il latte con l’acqua).

La raccomandazione generale di “preriscaldare” ha delle ragioni