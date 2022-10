Cobot: veloci, flessibili, sicuri

I robot collaborativi esistono ormai da oltre dieci anni e si sono diffusi rapidamente nel mondo dell’industria 4.0, nonostante ci sia ancora molto pregiudizio e scetticismo, a causa dell’ignoranza sui numerosi vantaggi che questi strumenti danno, velocizzando ed automatizzando numerosi processi. Chiamati anche cobot, essi riescono a compiere movimenti su ben sei assi, e rispondono ai criteri di sicurezza, flessibilità e risparmio di spazio, riuscendo a reggere carichi notevoli.

I robot collaborativi, o cobot, sono robot antropomorfi, progettati per lavorare in tandem con l’umano. Hanno un elevato raggio d’azione, fino a 85 centimetri, e riescono a sollevare ben 5 kg.

Le notevoli e collaudate misure di sicurezza permettono all’operatore di lavorare letteralmente insieme al robot, senza barriere, e questo rende i processi più fluidi.

Caratteristiche dei robot collaborativi

Vengono chiamati collaborativi perché collaborano con l’operatore, che può programmarli con estrema facilità e rapidità, in modo che l’azienda abbia un rapidissimo ritorno dell’investimento.

Esistono robot molto diversi, per:

grandezza,

portata,

velocità operativa,

costo,

bisogno di misure di sicurezza.

Chi ne sta per scegliere uno deve considerare, principalmente, questi tre parametri: flessibilità, sicurezza per l’operatore, velocità.

I cobot sono sicuri?

Per garantire la sicurezza dell’operatore, i robot collaborativi sono progettati in modo che non siano necessarie le barriere di protezione tipiche di molti macchinari. Essi hanno ben 17 safety native, che concepiscono il lavoro come simultaneo e in tandem tra operatore e macchina. Anche in un contesto affollato, il cobot lavora bene, perché, tramite un meccanismo di laser scanner, può avvertire la presenza di un corpo umano.

I robot collaborativi sono flessibili?

I robot tradizionali sono rigidi, e ripetono sempre gli stessi comandi, anche se a grande velocità: si tratta delle regole dell’automazione tradizionale. Il cobot è contraddistinto da grande flessibilità: è un robot leggero e di ridotte dimensioni, facile da spostare, ogni qualvolta, dove serve, e il suo braccio viene impiegato per tantissime diverse mansioni. Pesa 30 kg circa, e il poterlo spostare in posizioni poco trafficate, senza intralciare manovre e lavorazioni umane, o di altri macchinari, ne aumenta la possibilità di lavorare in sicurezza. La programmazione può avvenire tramite Free Drive o tramite il teach pendant.

I cobot sono veloci?

I robot collaborativi sono veloci e soprattutto entrano in azione velocemente. Infatti, non è necessario ritoccare il layout produttivo e si integrano velocemente nel processo. La loro alimentazione è gestita tramite corrente elettrica a 220 V, e questo li rende compatibili anche all’uso in ambiente civile.

Come programmare un Cobot?

Ci sono due modalità di programmazione, entrambe molto semplici e intuitive. La prima, chiamata Free Drive, richiede che l’operatore muova, letteralmente, il braccio, “mostrando” alla macchina il movimento che dovrà effettuare, in modo che essa possa ripeterlo all’occorrenza. Il secondo modo, chiamato Teach Pendant, richiede invece l’utilizzo di un tablet, che, tramite un template davvero user friendly, permette all’operatore di designare le traiettorie, in modo che il cobot le ripeta.

Conclusioni

Dopo aver elencato tutti questi vantaggi relativi al robot collaborativo e alla sua tecnologia, la vera sorpresa è come mai questi macchinari non siano ancora più diffusi. Il costo del cobot, oltre ad essere limitato, viene assorbito in poche settimane, perché genera tagli di spese che diventano superflue. Inoltre, l’essere umano viene dispensato da azioni ripetitive ed usuranti. Per concludere, si può dire che il cobot è il vero protagonista dell’industria 4.0.