Citroen C3: nuove indiscrezioni sulla quarta generazione

Nel corso del 2024 debutterà la quarta generazione della Citroen C3, la cui lunghezza ammonterà a circa quattro metri. Rappresenterà, infatti, la versione europea della C3 modello CC21, già commercializzata sul mercato indiano, nonché sul mercato sudamericano.

Esteticamente, tuttavia, sarà riconoscibile per il frontale in linea con la concept car Citroen Oli che sarà svelata all’imminente Salone di Parigi 2022. Inoltre, non è escluso che possa essere commercializzata come Citroen C3X, per lo stile da piccola SUV della carrozzeria.

Grazie alla piattaforma modulare CMP, condivisa con la Peugeot 208, la nuova Citroen C3 sarà proposta anche nella configurazione e-C3 a propulsione elettrica. Saranno previste le declinazioni da 82 CV di potenza con il pacco delle batterie da 40 kWh e 109 CV di potenza con il pacco delle batterie da 50 kWh, entrambe da 300 km di autonomia massima. Il top di gamma, invece, sarà rappresentato dalla versione Mild Hybrid da 48V con il motore a benzina 1.2 PureTech da 136 CV di potenza. Infine, non è escluso che possa essere affiancata dalla gemella Fiat Panda.