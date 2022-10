Citofonare Rai 2: la puntata del 30 ottobre

Nella puntata di “Citofonare Rai 2”, in onda domenica 30 ottobre alle 11.15 su Rai 2, Paola Perego e Simona Ventura daranno ampio spazio al racconto della trasmissione “Ballando con le stelle”, con ospiti e clip dalla puntata di sabato 29 ottobre, in cui Paola Perego si esibirà come ballerina per una notte.

Ospiti e anticipazioni della puntata di Citofonare Rai 2

In studio anche alcuni dei protagonisti del programma condotto da Milly Carlucci. Con le due conduttrici non mancherà la musica di Umberto Smaila e suo figlio Rudy, con cui si ripercorreranno molti momenti della sua carriera, come il successo dei Gatti di Vicolo Miracoli.

Il divulgatore Massimo Cannoletta porterà in un luogo speciale non lontano da Roma, dove potrà raccontare aneddoti e leggende legate ad Halloween.

Il commercialista Gianluca Timpone darà informazioni utili su come far fronte ai ritardi sul pagamento delle bollette, senza perdere i servizi. E poi l’amica della domenica: nonna Maria, con consigli preziosi su come preparare un intero pranzo low cost a base di zucca.

Come sempre, in studio Simon and the Stars farà le previsioni astrologiche segno per segno e Valeria Graci terrà con la sua rubrica sul gossip e le news “Vale Tutto”.