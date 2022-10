Cisco: 500 borse di studio per imparare la cybersecurity

(Adnkronos) – Al via la quinta edizione di Cybersecurity Scholarship, iniziativa che ha già formato 2.500 persone nel settore della sicurezza informatica

C’è tempo per candidarsi fino al 28 novembre 2022, sul sito scuoladigitalecisco.it



Milano, 27 ottobre 2022 – Nastri di partenza per la quinta edizione di Cybersecurity Scholarship, iniziativa firmata Cisco Italia che mette a disposizione 500 borse di studio per frequentare gratuitamente un percorso di formazione della durata di 6 mesi. Un percorso altamente qualificato grazie al quale è possibile acquisire quelle competenze professionali che attualmente risultano essere molto richieste da parte del mondo del lavoro. Novità di quest’anno infatti, è anche la preparazione all’esame per la certificazione professionale Certiport It Specialist – Cybersecurity.

Le borse di studio sono rivolte a persone residenti in Italia di età compresa tra i 18 e i 45 anni con Diploma di Scuola Superiore o Laurea. Requisito base per partecipare è aver completato il corso introduttivo “Introduction to Cybersecurity” (già disponibile gratuitamente sulla piattaforma di formazione Cisco Skills for All) e aver compilato il form di iscrizione. E’ richiesta anche una buona conoscenza della lingua inglese (livello B2).

Coloro che si aggiudicheranno una delle 500 borse di studio Cybersecurity Scholarship saranno ammessi a frequentare il corso Cybersecurity Career Path, accompagnato dai webinar tenuti dai professionisti di Cisco Italia e dalla Commissione Europea. I laboratori finali verranno gestiti con i partner delle Cisco Networking Academy presenti su tutto il territorio nazionale, e nel percorso è prevista la possibilità di entrare a contatto con realtà aziendali del settore digitale.

Con Cybersecurity Scholarship i partecipanti frequenteranno il corso Cybersecurity Career Path, accompagnato da webinar con professionisti di Cisco Italia e con altri soggetti, come la Commissione Europea. I laboratori finali saranno gestiti con i partner delle Cisco Networking Academy presenti su tutto il territorio nazionale, e nel percorso è prevista anche la possibilità di entrare a contatto con realtà aziendali del settore digitale.

“A marzo di quest’anno il rapporto CLUSIT ha segnalato un rilevante aumento degli attacchi gravi nei confronti delle imprese italiane ed europee, soprattutto di quelli critici (cresciuti dal 56% all’80% del totale in un anno), e i mesi seguenti la tendenza si è confermata con un moltiplicarsi di casi che hanno coinvolto aziende, enti pubblici, infrastrutture. L’innovazione tecnologica è continua ma è una continua rincorsa che richiede un costante aggiornamento di conoscenze e infatti gli specialisti cybersecurity vanno a ruba. Formare persone con iniziative accessibili a tutti – dalle Networking Academy a queste borse di studio specialistiche – è la scelta giusta perché crea solide opportunità di lavoro e riqualificazione rispondendo a un’esigenza critica per il nostro paese” commenta Luca Lepore, Corporate Affairs Business Development Manager, Cisco South.

