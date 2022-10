Cirilli e Paolantoni vincono per la prima volta una puntata di Tale e Quale Show insieme a Valentina Persia

Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni vincono per la prima volta una puntata di Tale e Quale Show in ex equo con Valentina Persia nei panni di Clementino.

Il loro omaggio ai due grandi miti della comicità, la coppia Stanlio e Ollio, è stato un grande successo. Cirilli e Paolantoni hanno portato in scena il celebre brano “Guardo gli asini che volano nel ciel” che gli è valsa la standing ovation in studio e le lodi da parte della giuria composta da Panariello e Magioglio e dalla Goggi che ha commentato così: “È stato molto emozionante, quasi commovente”.

Tale e Quale Show: Valentina Persia stupisce nei panni del rapper Clementino

Come un perfetto rap napoletano, Valentina Persia ha portato in scena il brano dell’artista partenopeo “Cos cos cos”, dimostrando di essere identica all’originale. L’artista con tutta la sua femminilità si è calata perfettamente nei panni di un uomo conquistando il pubblico e ottenendo i complimenti dalla giuria.

Gli ascolti di Tale e quale show

Il programma di Carlo Conti è ancora leader del prime time di Rai1, domina con 3,6 mln e vola sopra il 22% di share.