Cina, Xi: “Disposti a lavorare con Usa per coesistenza pacifica”

(Adnkronos) – Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che il suo paese è disposto a lavorare con Washington per trovare interessi e conseguire benefici per entrambe le amministrazioni. A riferirne è stata oggi sono i media cinesi. Xi – riferisce la Xinhua – ha inviato un messaggio di congratulazioni alla cena di gala annuale della Commissione nazionale per le relazioni USA-Cina. Il presidente “ha esteso il suo apprezzamento al comitato e ai suoi membri per la loro dedizione di lunga data alla crescita delle relazioni Cina-Usa, degli scambi e della cooperazione tra i due paesi in vari ambiti”.

“La Cina è disposta a lavorare con gli Stati Uniti per il rispetto reciproco, la coesistenza pacifica e per mettere in piedi una cooperazione che vada a beneficio di tutti, trovare il modo giusto per la Cina e gli Stati Uniti di andare d’accordo nella nuova era, il che non solo andrà a beneficio di entrambi i paesi, ma anche del mondo”, ha dichiarato Xi, che potrebbe incontrare il presidente americano Joe Biden al vertice del G20 a Bali.

In questo senso, il presidente cinese ha indicato che entrambi i Paesi, “in quanto grandi potenze”, “devono rafforzare la comunicazione e la cooperazione” per migliorare il consolidamento della “stabilità mondiale e contribuire a promuovere la pace nel mondo”. Xi Jinping ha auspicato infine che la Commissione nazionale per le relazioni tra Stati Uniti e Cina continui a svolgere un ruolo attivo affinché le relazioni tra le due nazioni “tornino sulla strada di uno sviluppo sano e stabile”.