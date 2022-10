Cina, per gli obiettivi climatici servono 17 trilioni di dollari

(Adnkronos) – La Cina ha bisogno di 17 trilioni di dollari di investimenti in infrastrutture e tecnologie verdi per raggiungere le emissioni nette zero entro il 2060. E’ quanto emerge da un rapporto della Banca Mondiale che spiega come la Cina – la seconda economia mondiale – avrà bisogno di investimenti privati per dare il via alle innovazioni. Il cambiamento climatico rappresenta una minaccia significativa per la Cina, in particolare per le sue città costiere densamente popolate, dato che i fenomeni che ne scaturiscono potrebbero ridurre la sua produzione economica dallo 0,5% al 2,3% già nel 2030.