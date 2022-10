Chris Martin è malato, Coldplay rinviano concerti

(Adnkronos) – Chris Martin è malato e i Coldplay rinviano i concerti. Il cantante della band “è affetto da una grave infezione ai polmoni”, rende noto il gruppo su Instagram, “e nelle prossime 3 settimane dovrà rimanere a riposo secondo le disposizioni dei medici”.

Per questo, la band ha rinviato all’inizio del 2023 i concerti in programma a Rio de Janeiro e San Paolo, in Brasile. “Stiamo lavorando il più velocemente possibile per fissare le nuove date e fornire altre informazioni nei prossimi giorni. Ci dispiace sinceramente per chi attendeva i concerti in Brasile”, dicono i Coldplay, “grati per la comprensione in questo periodo complicato, in cui è necessario dare la priorità alla salute di Chris. Siamo ottimisti sul fatto che Chris tornerà a stare bene dopo la pausa prescritta dai medici, non vediamo l’ora di riprendere il tour il più presto possibile”