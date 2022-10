Check Up: la puntata del 29 ottobre su Rai2

“Check Up”, condotto da Luana Ravegnini, torna in onda sabato 29 ottobre alle 12.05 Rai 2.

Le anticipazioni della puntata

Quasi un italiano su tre dorme un numero insufficiente di ore, mentre uno su sette riporta una qualità insoddisfacente del proprio sonno. Quali sono i consigli e le principali strategie per dormire meglio? Il prossimo cambiamento di orario, da ora legale a solare, può peggiorare la qualità del sonno? Ne parla il professor Giuseppe Plazzi, dell’Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna.

In occasione della giornata mondiale dell’ictus, il professor Giulio Maira, docente presso l’Istituto Humanitas di Milano, farà, invece, il punto sulle strategie per prevenire questo grave evento e sulle indagini cliniche da effettuare per individuare le situazioni a rischio. Con la professoressa Gabriella Fabbrocini, dell’Università Federico II di Napoli, si affronta il tema della caduta di capelli e dei farmaci indicati per contrastare questa tendenza. Infine, la nutrizionista Myrta Mazza fornirà ai telespettatori i suggerimenti più mirati per la miglior prevenzione a tavola.