Check up: la puntata del 22 ottobre su Rai2

Si parlerà di polipi intestinali, formazioni che nascono dalla mucosa dell’intestino, nella puntata di Check-up in onda sabato 22 ottobre alle 12.05 su Rai 2.

Ospiti e anticipazioni della puntata

In trasmissione interverrà sul tema il professor Silvio Danese, direttore dell’Unità di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, mentre in collegamento dalla sala operatoria dell’ospedale si assisterà ad un intervento endoscopico per individuare e rimuovere le formazioni pericolose.

Grazie alla grafica 3D illustrata dal professor Danese, la conduttrice di Check-Up Luana Ravegnini mostrerà ai telespettatori le principali fasi dell’operazione.

Tra i temi in primo piano, l’obesità dei bambini e la pubertà precoce. Si tratta di disturbi in forte crescita, specie nei Paesi occidentali e industrializzati: una ricerca rivoluzionaria potrebbe aver individuato le aree del cervello responsabili di questi problemi.

La professoressa Maria Carolina Salerno, presidente della Società Italiana di Endocrinologia Pediatrica e responsabile dell’Endocrinologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, illustrerà gli ultimi risultati e le nuove strategie terapeutiche per combattere questi fenomeni patologici.