Check up: la puntata del 15 ottobre

Check Up torna in onda sabato 15 ottobre alle 12.05 su Rai 2 con una nuova puntata.

Le curvature patologiche della colonna vertebrale, un’anomalia ossea che nei casi più gravi può portare a danneggiare polmoni, nervi e altri tessuti e organi interni, è il tema d’apertura della puntata.

Le anticipazioni della puntata

In trasmissione interviene sul tema il professor Cesare Faldini, Direttore della Clinica Ortopedica I dell’istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, mentre in collegamento dalla sala operatoria dell’ospedale si assisterà a un intervento all’avanguardia, illustrato, grazie alla grafica 3D, dalla conduttrice Luana Ravegnini insieme al professor Faldini.

Si parlerà poi di melanoma, una patologia la cui incidenza è in crescita costante in tutto il mondo. La professoressa Marcella Ribuffo, presidente della Sezione provinciale Lilt (Lega Italiana Lotta ai Tumori) di Roma, illustra le tecniche diagnostiche e le terapie per combattere questo tumore della pelle.

E ancora le storie e le testimonianze di pazienti colpiti dalle patologie trattate in trasmissione, mentre i giovani medici specializzandi in studio aprono una finestra sul mondo della sanità tra attualità medica, “falsi miti” e fake news da sfatare.

In studio la nutrizionista Myrta Mazza fornirà ai telespettatori i suggerimenti più mirati per la miglior prevenzione a tavola.