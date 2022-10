Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata del 30 ottobre

Domenica 30 ottobre su Rai 3 alle 20.00 nuovo appuntamento della ventesima edizione di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli.

Ospiti e anticipazioni di Che tempo che fa

Ospite in esclusiva, la leggenda del basket Magic Johnson.

Nel 40° anniversario del Maurizio Costanzo Show, Maurizio Costanzo, in libreria con il nuovo libro “Smemorabilia – Catalogo sentimentale degli oggetti perduti”.

Il neoeletto deputato Aboubakar Soumahoro; Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Il climatologo Luca Mercalli.

E ancora: l’economista Tito Boeri; Giovanni Floris, nelle librerie con il nuovo romanzo “Il Gioco”; Marco Damilano, su Rai 3 con la striscia di approfondimento quotidiano “Il cavallo e la torre”; il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea.

Chiude la serata “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospiti: il nuovo fuoriclasse dell’atletica leggera italiana Mattia Furlani, Medaglia d’Oro sia nel salto in alto che nel salto in lungo agli ultimi Europei under 18 a Gerusalemme; Cristiano Malgioglio; Raul Cremona; Simona Ventura; Francesco Paolantoni.