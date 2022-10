Champions, Milan-Chelsea 0-2: rossoneri lontani da ottavi di finale

(Adnkronos) – Serata amara in Champions League per il Milan a San Siro. I rossoneri vengono battuti di nuovo dal Chelsea, questa volta 2-0, grazie ai gol di Jorginho su rigore e di Aubameyang. Milan in dieci uomini quindi per oltre 70 minuti e viste anche le tante assenze ha potuto poco contro la formazione schierata da Potter che aveva anche dovuto rinunciare agli infortunati Kanté, Ziyech e Fofana. Il Chelsea nel gruppo sale a 7 punti, mentre il Milan resta fermo a 4 come la Dinamo Zagabria che ha pareggiato 1-1 con il Salisburgo che si porta invece a 6 punti nel gruppo E.

LA PARTITA – Dopo un inizio guardingo da parte di entrambe le squadre al 18′ si verifica l’episodio che cambia la partita: palla in verticale di James per Mount che scappa a Tomori, e che lo trattiene in area anche se non gli impedisce di concludere in porta. Per l’arbitro è rigore ed espulsione di Fikayo Tomori. Sul dischetto va Jorginho che spiazza Tatarusanu incrociando la conclusione. Il Milan cerca di reagire e va vicino al pari al 27′: Brahim Diaz riceve sull’esterno, rientra sul sinistro e crossa per Giroud che tutto solo di testa mette sul fondo. Al 34′ il Chelsea che nel frattempo ha preso campo, raddoppia: Kovacic serve al limite Mount, che di prima imbuca per l’accorrente Aubameyang che anticipa anche Sterling e batte Tatarusanu sul primo palo per il 2-0. Sul finire del primo tempo londinesi vicini al tris: al 44′ Mount va via a Theo Hernandez e calcia da fuori con il sinistro ma Tatarusanu respinge in corner.

Pioli prova a sistemare la squadra nell’intervallo e al 49′ Dest tocca nello spazio per Tonali, il numero 8 crossa basso all’indietro ma Kepa anticipa tutti con i piedi e la difesa dei Blues riesce miracolosamente a liberare. Gli spazi sono tanti e poco dopo Chalobah imbuca per l’inserimento di Gallagher, appena entrato, che salta Tatarusanu, ma conclude solo sull’esterno della rete e si salva il Milan. Al 54′ Tatarusano ancora protagonista. James crossa all’indietro per Kovacic che calcia al volo e trova sulla sua traiettoria Aubameyang che conclude ma il portiere rumeno respinge la conclusione.

La squadra di Pioli nonostante l’inferiorità non rinuncia a provarci e al 60′ Leao scappa sulla fascia e crossa, Tonali buca la conclusione ma il pallone arriva sul secondo palo nella zona di Dest che controlla bene e calcia forte sul primo palo, ma manda alto. Lo stesso esterno ex Barcellona poi al 75′ evita il tris del Chelsea: Kovacic imbuca per Aubameyang che, all’interno dell’area, controlla, ma viene rimontato da Dest, che chiude in angolo. Nel finale un po’ di nervosismo del Milan e tanti cartellini gialli ma senza rinunciare ad offendere e al 90′ ci prova Origi senza fortuna.