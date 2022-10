Cerca di evitare gatto con sua minicar, ferita 17enne: morto fratello 15enne

(Adnkronos) – Ad Adrano, nel catanese, un ragazzo di 15 anni è morto e la sorella di 17 è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa lungo la Sp 122. La ragazza, alla guida di una minicar sulla quale viaggiava come passeggero il fratello di 15 anni, per evitare un gatto che attraversava la strada avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è schiantato contro un muro prima di capovolgersi. Il ragazzo è deceduto sul colpo, la sorella è stata trasportata in gravi condizioni nell’ospedale catanese San Marco. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e agenti della Polizia Municipale. Rilievi sul luogo dell’incidente sono stati effettuati da polizia locale e Vigili del fuoco.