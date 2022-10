Caso Maddie, principale sospetto accusato di altri abusi sessuali

(Adnkronos) – Il principale sospetto per la scomparsa della piccola Maddie McCann è stato formalmente accusato di altri abusi sessuali, non collegati al caso della bimba britannica. Si tratta di tre accuse di stupro grave e due di abusi sessuali su minori, ha reso noto la procura della città tedesca di Braunschweig.

L’uomo, il 45enne Christian Brueckner, sta scontando una condanna per droga in Germania. La procura tedesca ritiene che abbia rapito e probabilmente ucciso la piccola Maddie, scomparsa il 3 maggio 2007 dal resort dove trascorreva le vacanze con la famiglia a Praia del Luz, nella regione portoghese dell’Algarve. La bambina stava per compiere quattro anni e i genitori non hanno mai cessato di cercarla.

Brueckner, che viveva di furti in alberghi e resort, ha abitato nella zona di Praia de Luz fra il 1995 e il 2007. Anche i reati sessuali di cui viene ora accusato sarebbero stati commessi in Portogallo. L’uomo è stato già condannato per lo stupro di una turista americana di 72 anni nell’Algarve.