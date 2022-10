Caro energia, Bonomi: “Da soli non ce la possiamo fare, serve l’Ue”

(Adnkronos) – “Da soli non ce la possiamo fare, abbiamo bisogno dell’intervento dell’Europa”. Lo ha detto il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi a Erice (Trapani) dove ha partecipato all’incontro su ‘Territorio è Impresa’.

“Per fare impresa in Italia bisogna essere o folli o delle persone meravigliose. Farlo in queste condizioni qui- ha scandito rivolgendosi agli imprenditori trapanesi – bisogna essere degli eroi civili. Sono qui per porgervi le scuse di Confindustria per essere qui solo dopo 24 anni, non lo meritate”.

Quanto al governo che verrà “dopo il governo Draghi nato per una scelta saggia di Mattarella, che ringrazio”, ha sottolineato Bonomi. “Draghi ha portato autorevolezza nei consessi internazionali, nel rapporto diretto dei nostri partner occidentali. Adesso auspichiamo in un governo composto da persone autorevoli inappuntabili, che confermi la scelta atlantica e della Nato”.

“Noi non tifiamo né per gli uni né per gli altri – ha chiarito il leader di Confindustria – noi valutiamo il merito dei provvedimenti. Quello è il nostro compito”.