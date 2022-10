Carburanti, prezzi stabili oggi per benzina e diesel. Balzo in avanti per il metano

(Adnkronos) – È rimasto isolato il movimento al rialzo dei prezzi di benzina e diesel deciso venerdì da Tamoil. Anche perché nel frattempo le quotazioni dei prodotti raffinati hanno invertito bruscamente la rotta, tornando a scendere con forza. Poco mosse le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, fatta eccezione per il metano: alla scadenza del primo ottobre, inizio dell’anno termico, molti contratti annuali di fornitura sono all’ingrosso di gas sono stati rinnovati a prezzi notevolmente più alti. Da qui il nuovo balzo dei prezzi alla pompa, a oltre 3,13 euro/kg. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,642 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,642, pompe bianche 1,642), diesel a 1,746 euro/litro (-1, compagnie 1,746, pompe bianche 1,745). Benzina servito a 1,789 euro/litro (-3, compagnie 1,830, pompe bianche 1,705), diesel a 1,890 euro/litro (-2, compagnie 1,932, pompe bianche 1,806). Gpl servito a 0,790 euro/litro (-1, compagnie 0,795, pompe bianche 0,783), metano servito a 3,136 euro/kg (+89, compagnie 3,288, pompe bianche 3,015), Gnl 3,173 euro/kg (-45, compagnie 3,294 euro/kg, pompe bianche 3,090 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,746 euro/litro (servito 2,013), gasolio self service 1,842 euro/litro (servito 2,100), Gpl 0,889 euro/litro, metano 3,739 euro/kg, Gnl 3,413 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di venerdì: benzina a 659 euro per mille litri (-27 valori arrotondati), diesel a 875 euro per mille litri (-18 valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1137,71 euro per mille litri, diesel a 1242,26 euro per mille litri.