Carburanti, prezzi benzina e diesel ancora giù

(Adnkronos) – Nuovi ribassi questa mattina sui prezzi consigliati dei carburanti. Scendono ancora le medie nazionali dei prezzi praticati per benzina e diesel. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per IP -1 cent/litro sulla benzina.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,692 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,695, pompe bianche 1,684), diesel a 1,880 euro/litro (-3, compagnie 1,880, pompe bianche 1,880). Benzina servito a 1,836 euro/litro (-4, compagnie 1,882, pompe bianche 1,745), diesel a 2,020 euro/litro (-3, compagnie 2,061, pompe bianche 1,938). Gpl servito a 0,776 euro/litro (-1, compagnie 0,782, pompe bianche 0,767), metano servito a 2,528 euro/kg (-43, compagnie 2,626, pompe bianche 2,449), Gnl 2,909 euro/kg (-13, compagnie 3,026 euro/kg, pompe bianche 2,834 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,796 euro/litro (servito 2,058), gasolio self service 1,973 euro/litro (servito 2,231), Gpl 0,865 euro/litro, metano 3,121 euro/kg, Gnl 2,976 euro/kg. In allegato le tabelle con i prezzi praticati e le variazioni dei prezzi consigliati