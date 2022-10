Canva annuncia di aver superato i 100 milioni di utenti attivi mensili a seguito del lancio di Visual Worksuite

L’utilizzo a pagamento di Canva per i team è triplicato in meno di un anno, con i consumatori, le imprese e le scuole che adottano sempre più diffusamente la suite di comunicazione visiva dell’azienda.





SYDNEY–(BUSINESS WIRE)–Canva, la piattaforma globale di comunicazione visiva, oggi ha annunciato che oltre 100 milioni di persone di 190 paesi utilizzano la sua soluzione ogni mese. L’impennata nella crescita fa seguito al recente lancio di Visual Worksuite di Canva, che ha conquistato oltre 15 milioni di utenti attivi mensili aggiuntivi. La possibilità di comunicare visivamente, su qualsiasi dispositivo e da qualsiasi parte del mondo, è particolarmente interessante per team, scuole e ambienti di lavoro.

“Siamo incredibilmente orgogliosi di questo momento storico nella missione della nostra azienda, che vuole dare a tutto il mondo la possibilità di creare”, è stata l’affermazione della co-fondatrice e CEO di Canva, Melanie Perkins. “La comunicazione visiva oggi è più importante che mai, e la nostra crescita continuativa dimostra la forte domanda di una piattaforma collaborativa semplice e integrata che consente a tutte le tipologie di team, in tutti i tipi di ambienti di lavoro, di liberare la propria creatività e di centrare gli obiettivi prefissati all’insegna della semplicità”.

La continua crescita di Canva dimostra che la sua piattaforma di comunicazione visiva sta rapidamente diventando lo strumento preferito da ogni tipo di team e ambiente di lavoro. La facilità d’uso, la natura collaborativa e la linea completa delle soluzioni di Canva hanno registrato un’adozione sempre maggiore in tutto il mondo, con la diffusione esponenziale in una vasta gamma di professioni e settori. Questa domanda è comprovata dagli oltre 10.000 attuali annunci di lavoro di molte aziende su LinkedIn in cui la conoscenza di Canva appare come competenza preferenziale da parte di nomi del calibro di American Express, Amazon, TikTok, LEGO e Google.

“Canva è uno strumento inestimabile per la nostra impresa e ha cambiato le modalità di collaborazione dei nostri team creativi ed esperti di social media, poiché semplifica enormemente la creazione di nuovi progetti sempre in un’ottica di coerenza del marchio”, ha commentato Marissa Kraines, vicepresidente marketing e del contenuto sui social presso Salesforce. “Ha anche permesso al nostro team di diffondere le pratiche ottimali per la comunicazione visiva in tutta l’azienda, dandoci la possibilità di creare contenuto accattivante in tutti i social media e nei canali di nostra proprietà”.

La comunicazione è sempre più visiva e il mondo del lavoro non è mai stato tanto globale, e questo rende importantissime la semplificazione delle capacità di progettazione e la fluidità della collaborazione. Con l’aumento della domanda di comunicazione visiva negli ambienti di lavoro, Canva continua a impegnarsi a realizzare una linea completa di soluzioni per la comunicazione visiva che preparano i professionisti di oggi al lavoro di domani in ogni settore.

Informazioni su Canva



Lanciato nel 2013, Canva è una piattaforma gratuita di comunicazione visiva e di collaborazione il cui obiettivo consiste nel consentire di progettare a chiunque, in tutto il mondo. Con una semplice interfaccia drag and drop e una vasta selezione di modelli come presentazioni, documenti, siti web, grafica per i social media, poster, abbigliamento e video, oltre a un’enorme libreria di caratteri, foto d’archivio, illustrazioni, video e clip audio, chiunque può trarre ispirazione e creare splendidi contenuti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

