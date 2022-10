Campione in campo e… di asado: Javier Zanetti svela Lautaro Martinez nella mini-serie “I Fantastici 10”

(Adnkronos) – Nel nuovo episodio su Calcio.com, la mini serie dedicata ai campioni del presente e del passato, la bandiera nerazzurra racconta l’arrivo del Toro all’Inter e il suo cammino di crescita professionale e umana

Roma, 28 ottobre 2022 – Un giocatore che spiccava anche quando, appena 18enne, esordì con il Racing nel campionato argentino. Lautaro Martinez è uno dei giocatori predestinati al successo secondo Javier Zanetti, che di lui ha parlato nel nuovo episodio de ‘I Fantastici 10’, la mini-serie presentata dal sito di statistiche Calcio.com, pubblicato oggi sul data hub di Planet Entertainment – SKS365. Zanetti ricorda il periodo in cui l’Inter aveva messo gli occhi sul giovanissimo Toro: «Si vedeva che aveva un grande futuro – racconta – Parlai con Milito quando il ragazzo iniziava a fare i primi passi nel Racing; poi ha esordito in prima squadra, ma si vedeva che era un giocatore che poteva aspirare a molto di più. Lui ha accettato subito la nostra proposta, quando si pensava che magari potesse andare in un altro club. Ma poi dopo una lunga trattativa ha firmato con noi».

La bontà dell’acquisto è stata rapidamente provata: «Sono molto contento che Lautaro sia qui all’Inter – prosegue Zanetti – Tutto quello che sta dimostrando conferma la visione che avevamo noi. Sta crescendo stagione dopo stagione, è diventato un punto di riferimento sia per noi che per la nazionale argentina». Dal punto di vista tecnico Zanetti ammira il fatto che è «molto generoso con la squadra, aiuta tantissimo anche in fase difensiva. Ha grande tempismo per il colpo di testa, ha segnato tanti gol così, e poi è uno che chiede sempre la profondità perché ha grande forza sulle gambe e per questo ha anche un bel dribbling». Sul lato umano «è sempre stato un ragazzo responsabile, molto professionale. Ha capito subito che è arrivato in un grande club e lo dimostra domenica dopo domenica. Penso che si senta bene insieme a noi e per questo sta facendo molto bene». Zanetti infine svela un altro talento speciale del Toro, più volte immortalato in foto e video: «È un grande cuoco, cucina bene anche l’asado. Offre queste grandi tavolate di carne ai compagni per fare gruppo ed è una cosa molto positiva».

Dopo Lautaro, la serie “I Fantastici 10” continuerà prossimamente con le storie di Zanetti su altri grandi campioni di calcio del presente e del passato.

Calcio.com è un innovativo data hub per football fanatics realizzato da Planet Entertainment, realtà del gruppo SKS365 dedicata ai servizi a valore aggiunto