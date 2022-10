Camera, striscione anti Fontana: la reazione di Salvini e Meloni

(Adnkronos) – Lorenzo Fontana è pro-Putin? “Non è pro niente, è pro-Italia”. Così Matteo Salvini, commentando le accuse mosse nello striscione con cui si è aperta la seduta a Montecitorio contro il neo presidente della Camera: “Se lo potevano risparmiare…”. ‘No a un presidente omofobo pro Putin’ la scritta esposta sui banchi dell’aula da Alessandro Zan e Rachele Scarpa del Pd, appena iniziata la seduta per l’elezione del presidente.

Che ne pensa delle polemiche dell’opposizione su Fontana pro Putin e omofobo? ”L’opposizione fa l’opposizione”, taglia corto Giorgia Meloni, scambiando alcune battute a Montecitorio. ”Mi sembra normale -spiega la leader di Fdi- che dica quello che ritiene di dire… Anche io sono stata accusata di essere omofoba per non essere d’accordo con l’adozione degli omosessuali. Ma se mi dovessi preoccupare di quello che dice l’opposizione, non farei il governo…”.