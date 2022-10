(Adnkronos) – Il 28 ottobre, lo stesso giorno del via al festival, è previsto il lancio del nuovo capitolo Call of Duty®: Modern Warfare ® II, in arrivo su console PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e su PC, solo in formato digitale, su Battle.net e Steam.

Per celebrare l’uscita del gioco, sarà ospite del festival Bernardo Antoniazzi, sviluppatore di Infinity Ward, studio responsabile proprio di questo capitolo della saga di Call of Duty®.

Lo sviluppatore italiano non è nuovo alla kermesse lucchese, avendo già partecipato all’edizione 2019, per il lancio di Modern Warfare®. Quest’anno sarà protagonista del panel, “Call of Duty: Modern Warfare II – Il futuro dei videogiochi prende vita” che si terrà proprio il giorno del lancio di Modern Warfare II®.

L’appuntamento è per il 28 ottobre, presso la Esport Cathedral – Auditorium San Romano alle ore 18.00.