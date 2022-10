BYD lancia 3 nuovi veicoli elettrici al Salone di Parigi

BYD ATTO 3, SUV di segmento C pensato per i clienti europei

BYD TANG, 7 posti con trazione integrale variabile

BYD HAN, berlina elegante e sportiva

La nuova batteria Blade sta rivoluzionando la sicurezza, la durata e le prestazioni del settore EV

Michael Shu, Direttore Generale e Amministratore Delegato della Divisione BYD Europa e Cooperazione Internazionale: “Abbiamo preparato con cura l’ingresso delle nostre auto elettriche in Europa e vogliamo offrire ai clienti la migliore esperienza possibile”.

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–BYD (Build Your Dreams) arriva in Europa con tre nuovi veicoli passeggeri completamente elettrici. Dall’accattivante stand contemporaneo nel padiglione 4 del Parc des Expositions, nel centro della Città delle Luci, BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia e di batterie di potenza, presenta ai clienti europei la sua gamma di auto elettriche innovative e tecnologicamente avanzate. Questa comprende il BYD ATTO 3, un SUV di segmento C, progettato pensando ai clienti europei, BYD TANG, una 7 posti con trazione integrale variabile e la berlina elegante e sportiva BYD HAN.

Fondata nel 1995 come pioniere nella tecnologia delle batterie, la missione di BYD è quella di influenzare il cambiamento attraverso l’innovazione sostenibile, creando un ecosistema completo di energia pulita che riduca la dipendenza del mondo dai combustibili fossili. In Europa, BYD si dedica a rendere le soluzioni di mobilità prive di emissioni. Negli ultimi 27 anni, BYD si è concentrata sulla padronanza di tecnologie avanzate che abbracciano batterie, motori elettrici, sistemi di controllo elettronico e chip semiconduttori.

BYD è un marchio ad alta tecnologia

BYD non è solo un’altra casa automobilistica. Da questo considerevole lavoro di ricerca e sviluppo è nata l’innovativa batteria Blade, che sta rivoluzionando la sicurezza, la durata e le prestazioni del settore dei veicoli elettrici. Questa batteria lavora in stretta sinergia con l’eccezionale competenza di BYD nella tecnologia dei motopropulsori elettrici per ottenere il massimo in termini di efficienza del sistema e intelligenza integrata del veicolo. Insieme, questa tecnologia integrata è stata sviluppata per offrire prestazioni ottimali e una migliore esperienza di guida. In particolare, BYD possiede la catena di fornitura verticale per una perfetta integrazione e controllo della produzione, compresa la produzione di semiconduttori.

Alla base di questa innovazione tecnologica c’è il sincero impegno di BYD a fornire soluzioni sicure e accattivanti che riducano l’inquinamento da emissioni di anidride carbonica e affrontino il problema del cambiamento climatico, sostenendo l’iniziativa “Cool the Earth by 1℃”. Il sogno verde è da tempo una priorità per BYD e rappresenta la visione per il futuro. Per oltre due decenni, BYD è stata all’avanguardia nell’innovazione sostenibile. Nel 2008, BYD ha lanciato il primo ibrido plug-in prodotto in serie al mondo al Salone dell’Auto di Ginevra. BYD è stato anche il primo OEM automobilistico al mondo ad annunciare che quest’anno avrebbe cessato la produzione di veicoli ICE per concentrarsi sui prodotti BEV e PHEV. BYD è la prima e unica azienda al mondo a fornire soluzioni complete per i veicoli alimemtate con le nuove energie.

Leader mondiale nei veicoli alimentati con le nuove energie

BYD è il leader mondiale dei new energy vehicles (NEV) e il terzo marchio automobilistico al mondo per capitalizzazione di mercato. Per 9 anni consecutivi BYD si è classificata al primo posto per le vendite di veicoli a nuova energia in Cina.

A livello globale, BYD si è impegnata a realizzare oltre 2,6 milioni di autovetture a basso consumo energetico, rafforzando le credenziali del marchio nel momento in cui entra in nuovi mercati in Europa. L’impronta di BYD copre ora sei continenti, più di 70 Paesi e oltre 400 città, risparmiando l’equivalente di oltre 14 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio. BYD è entrata a far parte della lista Fortune Global 500 nel 2021.

Il mercato europeo non è del tutto nuovo per BYD. La sede centrale di BYD in Europa si trova a Rotterdam, nei Paesi Bassi, e dal 1998 ha filiali nel Regno Unito, in Francia, Germania, Italia e Svezia, oltre a uno stabilimento di produzione ad alta tecnologia per la sua fiorente attività di eBus in Ungheria. Durante questo periodo, BYD ha stabilito numerose collaborazioni con partner europei e ha acquisito una conoscenza approfondita delle aspettative dei clienti in Europa.

BYD è un vero esploratore quando si tratta di energia pulita e ha grandi aspirazioni per il futuro. Questo si unisce perfettamente agli obiettivi di mobilità dei suoi partner automobilistici in Europa: Louwman Group nei Paesi Bassi. Hedin Mobility Group in Svezia e Germania, Nic. Christiansen Group in Danimarca, RSA in Norvegia, Inchcape in Belgio e Lussemburgo, Denzel in Austria e Shlomo Motors in Israele.

All’altezza delle aspettative del cliente europeo

Michael Shu, Direttore Generale e Amministratore Delegato della Divisione BYD Europa e Cooperazione Internazionale, afferma: “BYD arriva in Europa con una gamma completa di nuove auto elettriche, all’altezza delle elevate aspettative dei nostri clienti. Presentiamo veicoli affidabili, pratici e confortevoli, con dotazioni di serie di alto livello. Abbiamo un grande rispetto per l’industria automobilistica europea e per il suo ecosistema, che comprende la progettazione, la R&S, la produzione, la vendita, la rete post-vendita e i servizi. La nostra strategia consiste nel collaborare con concessionari locali affermati e rispettati che condividono la nostra visione, per fornire un elevato livello di assistenza ai clienti. Pertanto, BYD ha preparato con cura l’ingresso nel mercato europeo. Con il design delle nostre auto, la nostra tecnologia, i nostri servizi e i nostri partner concessionari, BYD cercherà di distinguersi dalla massa e di offrire la migliore esperienza possibile ai consumatori europei.”

Per i prezzi specifici e le specifiche per paese, consultare la pagina www.byd.com e contattare i concessionari BYD locali.

Informazioni su BYD

BYD è una multinazionale high-tech dedicata allo sfruttamento delle innovazioni tecnologiche per una vita migliore. Fondata nel 1995 come produttore di batterie ricaricabili, ora vanta una presenta commerciale nel settore degli autoveicoli, del trasporto ferroviario, delle nuove energie e dell’elettronica, con oltre 30 parchi industriali in Cina, Stati Uniti, Canada, Giappone, Brasile, Ungheria, e India. Dalla generazione e accumulo di energia alle sue applicazioni, BYD si impegna per fornire soluzioni energetiche a zero emissioni e ridurre la dipendenza mondiale dai combustibili fossili. La sua nuova presenza nel settore dei veicoli elettrici ora copre 6 continenti, oltre 70 paesi e regioni e più di 400 città. Quotata alle Borse valori di Hong Kong e di Shenzhen, è nota per essere un’azienda inclusa nella classifica Fortune Global 500 che propone innovazioni per un mondo più verde.

Informazioni su BYD Auto

Fondata nel 2003, BYD Auto è la filiale automobilistica di BYD, una multinazionale dell’alta tecnologia dedicata a sfruttare le innovazioni tecnologiche per una vita migliore. Con l’obiettivo di accelerare la transizione ecologica del settore dei trasporti globale, BYD Auto si concentra sullo sviluppo di veicoli elettrici puri e ibridi plug-in. L’azienda padroneggia le tecnologie di base dell’intera catena industriale dei veicoli a nuova energia, come le batterie, i motori elettrici, i controllori elettronici e i semiconduttori di tipo automobilistico. Negli ultimi anni ha registrato importanti progressi tecnologici, tra cui la batteria Blade, la tecnologia ibrida DM-i e DM-p, la piattaforma elettronica 3.0 e la tecnologia CTB. L’azienda è la prima casa automobilistica al mondo ad aver interrotto la produzione di veicoli a combustibile fossile durante il passaggio a veicoli elettrici ed è rimasta in testa alle vendite di veicoli passeggeri a nuove energie in Cina per 9 anni consecutivi.

Informazioni su BYD Europe

BYD Europe ha sede nei Paesi Bassi ed è la prima filiale all’estero del Gruppo BYD, con l’impegno di fornire soluzioni sostenibili sicure ed efficienti per i veicoli a nuova energia attraverso innovazioni tecnologiche leader a livello mondiale.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.byd.com.

