BPER Banca e MUSE insieme per i principi di sostenibilità

(Adnkronos) –

Trento, 19 ottobre 2022



BPER Banca ha avviato una partnership con il MUSE – Museo delle Scienze di Trento con l’obiettivo di far conoscere ai visitatori le pratiche di sostenibilità adottate dall’Istituto e le possibili scelte che il cittadino può fare con i propri investimenti.

Per farlo BPER ha allestito all’interno della Goal Zero Area un’installazione in cui l’utente può, tramite una plancia interattiva, scoprire quanto valore condiviso è possibile generare utilizzando i propri risparmi, selezionando diverse strategie di investimento legate alla finanza sostenibile, oppure scoprire a quali fattori ESG (Environmental, Social and Governance) corrispondono differenti iniziative proposte da BPER Banca per generare valore positivo e di lungo periodo.

La Goal Zero Area, inaugurata circa un anno fa e inserita nel nuovo Piano per la Sostenibilità del Museo, è nata per aprire al dialogo pubblico e privato, realtà sociale e imprenditoria grazie alla valorizzazione della cultura della sostenibilità.

Giovanna Zacchi, Head of ESG Strategy di BPER Banca, ha dichiarato: “BPER Banca è da tempo impegnata nel finanziare la transizione verso un’economia sostenibile attraverso investimenti e finanziamenti che accompagnano i nostri clienti nei loro percorsi di transizione ecologica. BPER Banca ha inoltre aderito ai Principles for Responsible Banking dell’ONU e alla Net-Zero Banking Alliance per arrivare all’obiettivo emissioni zero al 2050. Questa neonata collaborazione con il MUSE va verso l’obiettivo comune di diffondere la cultura della sostenibilità, base fondamentale per qualsiasi processo evolutivo della società”.