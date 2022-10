Borsa a secchiello, la riscoperta di un classico che con ETRO acquisisce uno stile unico e inconfondibile

Accessorio elegante e di grande tendenza, la Borsa a Secchiello è protagonista delle proposte delle principali Maison di moda. Contraddistinta da linee morbide e classiche, la Bucket Bag rappresenta il giusto mix tra stile e praticità che si adatta alle esigenze di ogni donna.

Tra i modelli più iconici troviamo quelli proposti da ETRO.

Grazie alla capacità di reinterpretare un modello senza tempo con dettagli esclusivi e raffinati, le Borse a Secchiello ETRO rappresentano un accessorio capace di impreziosire ogni guardaroba femminile con lo stile inconfondibile del brand.

I modelli in catalogo sono contraddistinti da quegli elementi unici dello stile ETRO quali stampe Paisley, disegni geometrici, dettagli jacquard e inserti pregiati, conquistando l’estetica riconoscibile, iconica e pregiata del Made in Italy.

Tra le Borse a Secchiello, la collezione Crown Me è un connubio tra Heritage del brand e tocco creativo dato dalle borchie quadrate con all’interno maxi-pietre cabochon.

Per la collezione Donna Autunno Inverno 2022, ETRO la propone in diverse versioni: dal modello classico realizzato in tessuto Paisley jacquard, fino a soluzioni più colorate e con motivi animalier.

Le borse a secchiello Crown Me riflettono la raffinatezza di un Made in Italy che ritroviamo in ogni dettaglio, dagli accessori metallici con finitura color oro chiaro alla chiusura a coulisse.

Visitando lo shop online ETRO.com, è possibile consultare tutta la collezione di borse firmate dalla Maison, e grazie al servizio “ETRO by You”, disponibile per alcuni modelli, potrai personalizzare la tua borsa aggiungendo le tue iniziali, così da rendere ancora più esclusivo l’acquisto.