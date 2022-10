Boom di ascolti per LINEA VERDE, 24,9% di share e 3.030.000 telespettatori

Grande successo di ascolti per la puntata di LINEA VERDE andata in onda domenica 9 ottobre su Rai1. Il programma condotto da Beppe Convertini e Peppone Calabrese ha infatti registrato il 24,9% di share e 3.030.000 telespettatori, con picchi del 25,8% e un ascolto medio del 28.5% tra il pubblico femminile.

Un format che non smette mai di appassionare gli italiani, occupandosi, anche con largo anticipo sui tempi, di temi come l’ecologia e l’attenzione per l’ambiente, insieme all’agricoltura, alla storia e alle bellezze del nostro Paese. Le storie dei nostri territori e i grandi temi che raccontano la nostra identità nazionale, con leggerezza e curiosità.