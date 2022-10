Bollette luce e gas, Meloni: “Serve soluzione europea” – Video

(Adnkronos) – “Sono in contatto costante con il governo uscente, impegnato in una trattativa complessa per trovare soluzioni” sul tema del caro energia “a livello europeo. Se pensiamo di poter compensare a livello nazionale il costo di bollette che continuano a salire per regalare soldi alla speculazione, facciamo un errore”. E’ un passaggio dell’intervento di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, dal palco della Coldiretti a Milano.

“Sto seguendo i lavori del governo uscente e confido che ci saranno i margini per mettere a punto una soluzione. Ma dobbiamo anche sapere che quella soluzione, comunque vada, impatterà fra qualche mese sulle nostre bollette e sui costi energetici. Il lavoro di queste ore serve a capire come possiamo intervenire su costi dell’energia di questo autunno: non ci possiamo permettere di andare avanti come abbiamo visto in questi mesi”.