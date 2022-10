Bollette a +160%, 120mila aziende a rischio. Un aiuto può venire dal web marketing, cresciuto del 73% in 3 anni

(Adnkronos) – Grande successo per l’evento organizzato da Marketing01, andato sold out in pochi giorni, dove si è parlato di digitalizzazione e web marketing come strumento anticrisi per le PMI

Roma, 12 ottobre 2022 – Sono almeno 120 milioni le aziende che rischiano di chiudere a causa del caro energia, che sta registrando rincari del 160% e oltre. Questo significherebbe la perdita del lavoro per circa 370 mila persone. Un fardello che si aggiunge ad una crisi economica già in atto, e che sta rendendo molto difficile la vita degli imprenditori e la sopravvivenza dei loro business.

L’unica via di uscita è quella di cercare di vendere di più, cercando di far crescere le entrate, così da poter coprire i costi maggiorati di gestione. Impresa non facile oggi, ma un aiuto può arrivare dal web. Negli ultimi 3 anni l’e-commerce ha registrato una crescita del 73% (dati Sermrush), con i consumatori che diventano sempre più attenti ed esigenti, e meno facili da convincere.

Uno studio di Marketing01, azienda di web marketing fondata da Paolo Bomparola, tra le pochissime al mondo ad aver ottenuto il titolo di Premier Partner Google, prima in Italia per importanza, ha evidenziato come i semplici post o le sponsorizzazioni isolate siano diventati meno efficaci, con una conversione inferiore del 24% rispetto al passato. Al contrario, le azioni inserite in campagne di marketing e comunicazione più strutturate stanno facendo registrare risultati sempre migliori, sia in termini di fidelizzazione dell’utente (+61%), che successivamente torna sul sito in modo spontaneo, sia di conversione (+29%).

Di digitalizzazione, web marketing e e-commerce si è parlato nel corso del seminario gratuito “Web Efficace”, organizzato da Marketing01, che si è tenuto a Roma l’11 ottobre. L’evento ha registrato una grandissima partecipazione, andando sold out in pochi giorni. Un chiaro segnale di come oggi gli imprenditori abbiano bisogno di essere guidati nella trasformazione digitale delle loro attività, e di come desiderino acquisire le giuste competenze per farlo nel modo migliore.

Secondo un’indagine di EY Italy, il 62% degli imprenditori ha modificato il proprio approccio e 1 su 2 ha inserito la digitalizzazione dei processi aziendali nei piani di investimento. Un altro aspetto interessante di questo cambiamento che sta investendo le PMI è che ad aprire alla digitalizzazione non sono solo le nuove generazioni, ma anche e soprattutto imprenditori che svolgono questo mestiere da anni, e che ora stanno cambiando completamente il modo di pensare.

“Oggi fare impresa non può essere più concepito come qualcosa di scollegato dal mondo digitale, a prescindere dal settore, e imprenditori e manager italiani lo hanno compreso molto bene. – Commenta Paolo Bomparola, CEO & Founder di Marketing01, che il prossimo 18 ottobre sarà a Dublino, per ricevere un riconoscimento che classifica l’azienda tra i top partner del mondo, e condividere strategie Google Ads con le più famose agenzie mondiali, e che da anni collabora con Google nella formazione per il settore web marketing. – Da uno studio che abbiamo condotto su 358 imprenditori che negli ultimi 18 mesi si sono rivolti a noi è emerso che il 67% di loro ha più di 55 anni, e in quasi l’80% la loro attività è stata avviata da almeno 15 anni. Di loro circa il 23% ha chiesto un’analisi delle opportunità del web per il loro business, senza proseguire con azioni concrete, il 72% ha chiesto che venisse revisionato il sito web per renderlo più performante e indicizzarlo meglio sui motori di ricerca, e di questi il 55% ha chiesto che venissero attivate anche campagne di web marketing. Appena il 16% ha chiesto anche una formazione specifica per tutto il proprio personale”.

Una visione lungimirante e strategica è, infatti indispensabile per costruire un piano di marketing che porti l’azienda non solo a restare aperta, ma anche a crescere e generare profitti sempre maggiori. Approfittare del boom di acquisti online è quasi d’obbligo, ma bisogna anche saper guardare oltre. Dal rapporto Key 2022 Ecommerce Trends realizzato da Semrush emerge, infatti, che l’interesse per lo shopping online, pur essendo ai massimi storici, potrebbe raffreddarsi già nei prossimi mesi. Nel 2020 il traffico è aumentato del 23%, nel 2021 del 29%, ma in questa prima parte di 2022, è stato registrato un aumento di appena il 9%, anche se per la fine dell’anno ci si attende un dato più alto, soprattutto sotto la spinta dello shopping natalizio. Nei prossimi mesi o anni, dunque, continueranno a vendere online con volumi importanti solo coloro che sapranno proporsi in modo adeguato e raggiungere gli utenti realmente interessati.

“Era prevedibile che la curva di crescita non potesse durare per sempre, per questo è bene organizzare il futuro già da ora. Fa bene chi non si limita ad attuare azioni nell’immediato, che sono comunque necessarie, ma investe anche nella formazione per sé e per tutto il personale. Gli eventi come quello di oggi, con sale piene e decine di richieste per ricevere ulteriori approfondimenti dimostrano che c’è fame di sapere, ma anche che la cultura dell’imprenditorialità in Italia meriterebbe di essere diffusa ed insegnata meglio. Investire in formazione può spaventare in un momento di crisi in cui il flusso di cassa sembra bloccato, ma si è rivelato lo strumento più utile, rendendo tutto il gruppo più competente ed in grado di gestire anche gli aspetti legati alla digitalizzazione. Questo può consentire non solo di ottenere un incremento delle vendite del 38% maggiore rispetto a chi non ha coinvolto lo staff, ma anche una riduzione dei costi generali del 19%” conclude Bomparola.

Per maggiori informazioni: https://marketing01.it