Boe hi-tech per proteggere le balene

(Adnkronos) – Una boa hi-tech, in grado di monitorare le balene per evitare le collisioni con le navi durante le loro migrazioni, è stata installata nel golfo di Corcovado, in Cile. La boa è la prima di molte previste dalla Blue Boat Initiative. Funziona grazie a un software, che monitora i suoni e utilizza l’intelligenza artificiale per identificare i mammiferi marini, il loro tipo e la loro posizione in tempo reale, avvertendo quindi le imbarcazioni vicine, in modo che possano ridurre il rumore ed evitare collisioni.