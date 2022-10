Board nomina Nelson Petracek Chief Technology Officer

L’ex CTO di TIBCO Software entra nel team dirigenziale di Board

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Board, provider globale della piattaforma di Intelligent Planning, ha annunciato la nomina di Nelson Petracek nel ruolo di Chief Technology Officer. La piattaforma Board aiuta le organizzazioni a pianificare in modo più intelligente, consentendo di ottenere informazioni utili e risultati migliori.

“Nelson Petracek è un eccezionale leader nel campo della tecnologia, con un passato di successi continui nel settore delle soluzioni SaaS, dove ha costruito formidabili team di innovazione tecnologica e ha sviluppato importanti soluzioni di pianificazione intelligente e analisi per organizzazioni ad alto fattore di crescita,” ha dichiarato Marco Limena, CEO di Board. “È con grande piacere che do il benvenuto a Nelson come Chief Technology Officer nella nostra azienda, che continua a offrire la potenza dell’Intelligence Planning a clienti di tutto il mondo.”

Nelson Petracek entra in Board dopo l’esperienza in TIBCO Software, leader globale nel settore del Data Management e Analytics, che offre ai clienti la capacità di connettere, consolidare e prevedere con affidabilità i futuri risultati aziendali, elaborando soluzioni per le più complesse sfide data-driven.

In TIBCO Nelson ha rivestito il ruolo di Global Chief Technology Officer, in cui ha guidato lo sviluppo di piattaforme tecnologiche e prodotti per rendere disponibile tutto il potenziale dei dati in tempo reale e prendere decisioni più efficaci in tempi più rapidi. Nelson è anche stato fondatore e creatore dell’organizzazione TIBCO LABS, un team internazionale dedicato all’innovazione tecnologica, alle competenze di prodotto e all’accelerazione nell’evoluzione delle soluzioni, ed è stato parte integrante del passaggio al cloud dei prodotti aziendali di TIBCO Software.

Fervente sostenitore della innovazione, autore e relatore con oltre 20 anni di esperienza, Nelson è un protagonista indiscusso del settore tecnologico che ha al suo attivo la realizzazione di soluzioni per l’era della trasformazione digitale, grazie alla profonda conoscenza delle applicazioni di analisi, API, blockchain, cloud e architetture event-driven.

Prima di entrare in TIBCO, Nelson è stato direttore senior del gruppo Enterprise Technologies di Informatica Corporation ed è stato consulente per numerose aziende.

“Entrare in Board in questo momento è molto stimolante” ha affermato Nelson Petracek, Chief Technology Officer di Board. “Oggi che le organizzazioni mettono in atto strategie di trasformazione digitale in una realtà in rapido cambiamento, la capacità di pianificare in modo intelligente sulla base di insight di valore è fondamentale. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro con il team dirigenziale per realizzare insieme soluzioni di Intelligent Planning diversificate e realizzare i nostri piani di innovazione, espansione e crescita.”

A proposito di Board

Board è la piattaforma di Intelligent Planning che consente a oltre 2000 aziende nel mondo di pianificare in modo più agile, ottenere informazioni di valore e migliorare i propri risultati. Board aiuta le aziende leader a trovare gli insight fondamentali che guidano le decisioni aziendali unendo Strategia, Finance e Operation per pianificare in modo più integrato ed efficiente ed avere il pieno controllo delle performance. Scegliendo Board, aziende internazionali come H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG e HSBC hanno trasformato i propri processi di pianificazione.

Fondata nel 1994, Board International oggi conta 25 uffici in tutto il mondo ed è riconosciuta dai principali analisti ed esperti del settore, tra cui BARC, Gartner e IDC.

www.board.com

