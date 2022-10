Black Friday 2022, dove e come acquistare per risparmiare davvero

(Adnkronos) – Milano, 6 ottobre 2022. Il Black Friday 2022 è ormai alle porte, una ricorrenza che da anni si è consolidata anche nel nostro Paese e che non smette di acquisire consensi da parte dei consumatori. Del resto, rappresenta l’evento più atteso in vista dello shopping pre-natalizio, un’occasione imperdibile per risparmiare sugli acquisti e accaparrarsi tantissimi prodotti a prezzi davvero competitivi. Attenzione però: è importante farsi trovare preparati! Ma come fare per risparmiare davvero? Ecco qualche consiglio prezioso.

Che cos’è il Black Friday e come nasce



Il Black Friday è una ricorrenza piuttosto recente, di origine americana. È uno dei giorni più importanti del calendario per gli amanti dello shopping, poiché corrisponde a sconti altissimi, che riguardano praticamente qualunque settore.

Fu ideato nel 1924 dai grandi magazzini Macy’s, per dare ufficialmente il via alla stagione dedicata alle compere natalizie, una volta superato il Thanksgiving Day. In quel periodo, il centro commerciale propose sconti altissimi e senza precedenti, che attirarono l’attenzione di migliaia di clienti. La vera e propria esplosione del fenomeno, però, si ebbe negli anni ’80, prima in America e nel Regno Unito e poi progressivamente in tutt’Europa e in Asia.

Ma perché viene definito proprio “venerdì nero”? In realtà, negli anni, sono state sviluppate diverse teorie. È stato nominato “Black” poiché all’epoca, i registri contabili dei commercianti venivano compilati esclusivamente a penna. Per i guadagni era utilizzato il colore nero. Per le perdite, invece, il rosso. Quindi, proprio grazie alle promozioni che caratterizzavano il venerdì successivo al Ringraziamento, i conti finivano sempre in nero!

Secondo un’altra versione, invece, il nome deriva dal gran traffico presente sulle strade, nonché dall’elevata affluenza nei negozi, causata dalle persone che vi si recavano attirate dalle riduzioni.

Quando cade il Black Friday 2022?



Il Black Friday ricorre, ogni anno, il venerdì successivo al giorno del Ringraziamento, una festività tipica statunitense. Nel 2022, dunque, cadrà il 25 novembre. In passato, il principio era quello di offrire 24 ore di sconti irripetibili, su diverse tipologie di prodotti.

Oggi, però, sia i negozi fisici che gli operatori online preferiscono partire da lontano, lanciando promozioni ad hoc diversi giorni o addirittura settimane prima. Si parla, infatti, di “Cyber Week” e le offerte vengono prolungate anche fino al cosiddetto “Cyber Monday”, altra data che permette di approfittare di sconti importanti.

Online o nei negozi tradizionali? Dove comprare per approfittare delle migliori offerte



Il Black Friday, chiaramente, oltre ad aver coinvolto i negozi fisici tradizionali è diventato un evento imperdibile anche nel mondo dell’e-commerce. Del resto, la maggior parte dei portali aderisce all’iniziativa, con riduzioni e offerte imperdibili.

Inizialmente, erano soprattutto gli store di elettrodomestici ed elettronica a proporre moltissime campagne promozionali. Unieuro, ePrice e Mediaworld, ad esempio, lanciano promozioni competitive su smartphone, computer, videogames, televisori e molto altro ancora.

In realtà, oggi, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Per quanto riguarda il settore dell’abbigliamento e della moda, gli sconti Zalando Black Friday 2022 rappresentano un autentico punto di riferimento per chi è alla ricerca di indumenti, calzature e accessori dei brand più celebri e apprezzati.

Il portale, infatti, propone riduzioni che superano addirittura il 70%. In qualche click, è semplice trovare tantissimi prodotti dedicati sia al pubblico maschile che a quello femminile: dalle tute alle t-shirt, passando per cappotti, borse, cinture, accessori, pullover, cardigan, trucchi e fragranze. E i marchi, naturalmente, sono stati selezionati tra quelli più autorevoli del settore: Nike, Guess, Tommy Hilfiger, Puma, Vero Moda, Levi’s, Pier One, Casio, Clinique e Lacoste, solo per ricordarne alcuni.

Il bello è che gli sconti non durano soltanto 24 ore. Grazie alla Cyber Week Zalando, infatti, è possibile approfittare di offerte che durano dal cosiddetto venerdì nero fino al lunedì successivo, il Cyber Monday.

Ma in occasione del Black Friday è possibile anche risparmiare sulla spesa, facendo un salto da Pam, Auchan e Carrefour oppure prenotare un biglietto aereo a prezzi irrisori, prestando attenzione specialmente alle promo delle compagnie low-cost, come Easy Jet e Ryanair.

Tre consigli finali per farsi trovare preparati al Black Friday 2022



Ma quindi, cosa bisogna fare per non farsi trovare impreparati al tanto atteso Black Friday? Se non sai come agire niente paura, abbiamo tre consigli preziosi per te. Curioso di scoprirli tutti?

● Informarsi con anticipo. Non occorre dedicare settimane a studiare offerte e campagne promozionali degli scorsi anni. Ciò che conta è giocare con qualche giorno d’anticipo, magari creando una wish-list con i prodotti che più suscitano interesse e annotando i prezzi medi, così da poter verificare, successivamente, la consistenza dell’affare.

● Registrarsi ai siti e iscriversi alle newsletter. Quello della registrazione al sito è un trucco molto utile. Infatti, inserendo i dati in anticipo, come l’indirizzo di spedizione e la modalità di pagamento preferita è possibile risparmiare tempo prezioso. Allo stesso modo, con l’iscrizione alla newsletter, è più facile restare aggiornati in tempo reale su tutte le offerte disponibili prima, durante e dopo il Black Friday.

● Essere veloci ma non farsi prendere dalla fretta. È vero, durante il Black Friday le promozioni più convenienti sono quelle che terminano in pochi minuti. Attenzione però, è necessario non essere troppo frettolosi, altrimenti si rischia di incappare in offerte vantaggiose soltanto all’apparenza, che in realtà non portano al risparmio tanto desiderato.