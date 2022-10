Berlusconi smentisce: rapporti con Putin non sono ripresi

(Adnkronos) – Il presidente Silvio Berlusconi smentisce la notizia su una presunta ripresa dei rapporti con Vladimir Putin. Il presidente Berlusconi ha raccontato ai parlamentari una vecchia storia relativa a un episodio risalente a molti anni fa e relativo ad uno scambio di regali con il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto viene diffuso da fonti Forza Italia.

“Le bottiglie di Putin in regalo a Berlusconi per il compleanno? Roba vecchia, del 2008”, dice Antonio Tajani a chi gli domanda delle frasi di Berlusconi che nell’assemblea di Forza Italia avrebbe parlato di in regalo ricevuto dal leader russo per il compleanno.