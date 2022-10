Berlusconi: “Con Meloni per governo di alto profilo”

(Adnkronos) – “Ho incontrato Giorgia Meloni a Roma. Stiamo lavorando insieme per dare il più presto possibile all’Italia un Governo forte, coeso e di alto profilo che sappia affrontare le urgenze sin da subito. Per questo motivo, Fratelli d’Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”. Lo scrive su Facebook il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dopo l’incontro con Giorgia Meloni in via della Scrofa.

“Durante l’incontro, abbiamo fatto il punto sulle priorità che il nuovo governo dovrà affrontare, a partire dal caro energia”, aggiunge l’ex premier.