Bari, 19enne travolto e ucciso da un’auto

(Adnkronos) – Un 19enne di Conversano (Bari), Ludovico De Pandis, è morto ieri sera intorno alle ore 21.30, dopo essere stato investito da un’auto alle porte della città, sulla strada provinciale 101 che conduce a Putignano. Il ragazzo camminava a piedi in direzione dell’abitato per raggiungere gli amici con cui trascorrere la serata. Non è stato visto da una 29enne del posto, che si è fermata per prestare soccorso. Vani si sono rilevati i soccorsi del 118. Sulle cause dell’incidente stanno effettuando accertamenti i carabinieri. Sulla dinamica si sta verificando anche l’ipotesi che la visibilità non fosse adeguata a causa della nebbia mentre la conducente risulta negativa ai test alcolemici e tossicologici.