Barcellona-Inter, come vedere oggi la partita in tv e in streaming

(Adnkronos) – Si gioca oggi, mercoledì 12 ottobre, alle 21 al Camp Nou, Barcellona-Inter per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. La partita, non visibile in chiaro in tv, sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. Per poterla vedere occorrerà scaricare l’app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile o su console Playstation/Xbox.