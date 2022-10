Ballando con le stelle: la puntata del 15 ottobre

Milly Carlucci, insieme a Paolo Belli, tornano in onda sabato 15 ottobre alle 20.35 su Rai 1 per la seconda puntata di Ballando con le stelle.

Il ballerino per una notte

Nello spazio riservato al “Ballerino per una notte” scenderà in pista uno degli attori più apprezzati: Massimiliano Gallo. Già marito di ‘Imma Tataranni’ e commissario dei ‘Bastardi di Pizzofalcone’, dal 20 ottobre su Rai1, sarà protagonista nella nuova fiction: “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”, personaggio nato dalla penna di Diego De Silva.

Gallo ha accettato una nuova sfida: ballare una coreografia realizzata ad hoc per lui, che verrà votata dalla giuria in studio. Il punteggio così ottenuto costituirà un “bonus” che verrà assegnato ad una delle coppie in gara migliorandone la posizione in classifica.



Queste le coppie in gara a Ballando con le stelle: