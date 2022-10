Ballando con le stelle al via: la puntata dell’8 ottobre

Riparte la nuova edizione di Ballando con le stelle, in onda da sabato 8 ottobre, in prima serata, su Rai 1.

Per la diciassettesima edizione Milly Carlucci, con Paolo Belli, torna in pista dall’Auditorium Rai del Foro Italico con un cast strepitoso.

Chi sarà la Ballerina per una notte

Ad aprire le danze, in qualità di “Ballerina per una notte”, una donna dallo charme unico: ex modella, giornalista e conduttrice, Carlotta Mantovan arriva a “Ballando con le stelle” soprattutto come grande amica.

La sua presenza riporta in qualche modo Fabrizio Frizzi in un luogo che gli è stato tanto caro. Un omaggio, ma anche un momento di festa, che vedrà Carlotta cimentarsi in una coreografia creata ad hoc per lei da imparare in breve tempo, in compagnia di un maestro di ballo.

Le coppie in gara a Ballando con le stelle

Queste, invece, le coppie che vedremo ballare dall’8 ottobre su Rai1:

Iva Zanicchi – Samuel Peron;

Paola Barale – Roly Maden;

Marta Flavi – Simone Arena;

Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca;

Rosanna Banfi – Simone Casula;

Ema Stokholma – Angelo Madonia;

Gabriel Garko – Giada Lini;

Enrico Montesano – Alessandra Tripoli;

Giampiero Mughini – Veera Kinnunen;

Dario Cassini – Lucrezia Lando;

Alex Di Giorgio – Moreno Porcu;

Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina;

Alessandro Egger – Tove Villfor.

La giuria

Tra le conferme di questa edizione la giuria più temuta del piccolo schermo, composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e capitanata da Carolyn Smith. Immancabile la presenza fissa di Alberto Matano, conduttore di “La Vita in Diretta”. Qualche novità arriva a bordo pista, infatti, la “giuria popolare” vedrà protagonisti al fianco di Rossella Erra i volti amatissimi di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira nella nuova veste di giurati.