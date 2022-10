B2Big Live 2022: un vero e proprio trionfo per l’evento numero uno in Italia sul marketing B2B

(Adnkronos) – Si chiude con un enorme successo anche la quarta edizione di B2Big® Live 2022, il più importante evento italiano dedicato al marketing business to business.

Bologna, 24/10/2022 – Ha registrato il sold-out anche la quarta edizione di B2Big® Live,che ha reso protagonisti centinaia di imprenditori e manager provenienti da tutta Italia e riuniti a Bologna in questi due giorni dedicati alla crescita delle proprie imprese grazie al marketing.

Teatro dell’evento è stato l’Auditorium del Savoia Hotel Regency che ha visto alternarsi sul palco diversi esperti della comunicazione e del marketing: oltre ai fondatori di B2Big®, Andrea Zucca e Nevio Zucca, hanno partecipato come speaker Fabrizio Gherlani, Greta Morelli,Giacomo Jack Sintini, Andrea Devicenzi, Max Formisano, e il presentatore ed esperto in personal branding Walter Klinkon.



Cuore dei contenuti di quest’annoè stato il tema“TURBOLENCE, quando il mercato è in turbolenza metti il turbo con il marketing”: si è voluto trasmettere un messaggio molto potente, infarcito di strategie e strumenti pratici di marketing indispensabili per tutte le PMI che vogliono sviluppare il proprio business nonostante il complicato momento storico.

Grande consenso ha riscosso anche il cortometraggio “Marketing a km zero”, firmato L’Ippogrifo®, patrocinato dal Club del marketing e delle Comunicazionee proiettato in anteprima come omaggio a tutti i partecipanti.

Durante l’evento è stato presentato il palinsesto formativo 2023 della Family di B2Big®.

“Questo evento sta portando sempre più aziende riunite in quella che è già di fatto diventata la due giorni di riferimento numero uno in Italia per il marketing B2B” il commento di Andrea Zucca.

Mentre Nevio Zucca ha aggiunto: “quest’anno i contenuti sono stati tantissimi e la nostra massima soddisfazione è che ora finalmente le aziende hanno gli strumenti giusti per superare le turbolenze attuali e future”.

L’Ippogrifo® è un’agenzia di marketing fondata a Trieste nel 1996. Specializzata in marketing e vendite B2B, sviluppa progetti mirati a incrementare le vendite dei propri clienti, sia in Italia che all’estero. Associata ad UNA (Aziende della comunicazione unite), cura la presidenza della sezione triveneto del Club del Marketing e della Comunicazione. Dal 2010 è certificata UNI EN ISO 9001:2015. Nel 2019 ha lanciato B2Big, la prima Academy italiana del marketing B2B.

